Порядка 5 тыс домовых и городских указателей установили в Москве в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 5 тысяч новых домовых и городских указателей появилось в столице в прошлом году. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что единая система навигации действует в столице с 2014 года. Бирюков назвал ее важной составляющей комфортной городской среды. По его словам, в 2023-м специалисты установили порядка 3,7 тысячи новых домовых и более 1,2 тысячи городских указателей, а также свыше 5,2 тысячи дополнительных информационных полей.

Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, указал вице-мэр, отметив, что синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектуру Москвы.

Адресные указатели с наименованием улиц, проспектов и номерами домов установили в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Южном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Западном административных округах. Единая система навигации позволила жителям и гостям Москвы оперативнее находить дорогу к метро, больницам, театрам, школам и другим важным объектам, подчеркнул Бирюков.

"Продолжаем реализацию проекта военно-патриотической навигации, в рамках которого указатели с QR-кодами устанавливаем к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, и памятным местам военных лет", – сказал заммэра.

В декабре 2023-го в Москве впервые появились указатели к 16 объектам, связанным с освоением Арктики. Их установили в рамках развития Единой системы навигации в Центральном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах. По словам Бирюкова, в общей сложности появилось 29 указателей со специальными QR-кодами и 106 информационных полей.

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