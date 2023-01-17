Москвичей пригласили на встречи с космонавтами в рамках цикла "Герои нашего времени"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Музее космонавтики в рамках цикла "Герои нашего времени" состоятся встречи с космонавтами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Первая встреча состоится 22 января. Для гостей выступит Герой России летчик-космонавт Сергей Авдеев, поставивший рекорд по пребыванию на станции "Мир" в 747 суток. В ходе мероприятия москвичи смогут пообщаться с гостем, сделать совместное фото, а также получить автограф на память.

Помимо этого, в зале "Космический дом на орбите" действует выставка "Прыжок в высоту с короткого разбега", посвященная 30-летию со дня первого полета Авдеева.

В рамках цикла мероприятий гости смогут посетить встречи с космонавтами Владимиром Джанибековым, Александром Лавейкиным, Иваном Вагнером и Сергеем Кудь-Сверчковым.

Ознакомиться с расписанием встреч и подобной информацией о них можно на официальном сайте музея.

В субботу, 21 января, на ВНДХ в Москве состоятся мероприятия по случаю китайского Нового года. Для москвичей организуют тематические выставки, мастер-классы, а также выступления танцоров и певцов. На катке гости мероприятия смогут увидеть 18-метрового дракона.



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