Девять фотовыставок о промышленности Москвы прошли в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В 2022 году на улицах, в скверах и парках столицы прошли девять фотовыставок о столичной промышленности в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, их участниками стали 87 промышленных предприятий. Такие экспозиции проводятся в столице с 2019 года, а в 2022 году город впервые организовывал выставку в парках, скверах и даже в метро.

За время существования проекта организовано 29 фотовыставок, участие в которых приняли более 200 столичных фабрик и заводов.

В начале 2022 года прошла выставка "Все в цех", которая рассказала о сотрудниках столичных промпредприятий. В марте фотовыставка "Открой Моспром Арт" познакомила горожан с историей столичной промышленности конца XIX – начала XXI века через призму искусства.

Апрельскую выставку "Предприятия Москвы – к звездам!" приурочили к 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли (ПС-1) и причастности столичных промышленников к этому событию.

Экспозиция "Будущее московской промышленности" работала в мае. Ее посвятили победителям хакатона "Моспром Studweek". По итогам этих состязаний 30 студентов пригласили на стажировку на ведущих предприятиях города, еще пять получили предложения о работе на Щербинском лифтостроительном заводе.

В августе в фотоэкспозиции на Рождественском бульваре показали уникальные кадры строительства первых самолетов и истории развития конструкторского бюро имени Андрея Туполева. В этом году предприятие отметило 100-летие.

Фотовыставку "Москва будущего глазами художников" посвятили 875-летию со дня образования столицы. Посетители могли увидеть рекламные открытки с изображением Москвы будущего, выпущенные более 100 лет назад кондитерской фабрикой товарищества "Эйнем".

Выставки о спартакиаде "Моспром" стали уже традиционными. В 2022 году экспозицию посвятили победителям турнира по баскетболу – команде Московского нефтеперерабатывающего завода, а также участникам команды по киберспорту Национального центра вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова, сборной по плаванию "Фабрики вентиляции Галвент", сборной по волейболу предприятия "Гранит", хоккейной команде авиастроительной корпорации "Иркут" и футбольной команде московского машиностроительного завода "Авангард".

Завершила год экспозиция "Вкусная Москва", где столичные производители пищевых продуктов делились интересными фактами о себе.

По словам организаторов, за 2022 год около 800 тысяч человек увидели представленные экспозиции. Ознакомиться с фотографиями, фактами и историями можно на сайте "Открой#Моспром".

В июне столичные власти и Агентство стратегических инициатив (АСИ) договорились о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма. В рамках совместной работы запланирована организация регулярных экскурсий на столичные промышленные предприятия и объекты городской инфраструктуры – профильные музеи, ТЭЦ, гастрокварталы, арт-кластеры и в другие места.

Кроме того, в программу развития промышленного туризма войдут и проекты, реализацией которых правительство Москвы занимается в течение последних лет. В частности, речь идет о проекте "Открой#Моспром". За три года его аудитория превысила 10 миллионов человек, которые посетили порядка 800 экскурсий, более 50 онлайн-мероприятий, свыше 20 фотовыставок и 17 интеллектуальных игр. Также в программу будет включена акция "День без турникетов".

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