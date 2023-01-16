Москвичи встретят китайский Новый год с 18-метровым драконом на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 21 января, у павильона № 21 на ВДНХ пройдут торжества в честь китайского Нового года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Ровно в 12:00 по московскому времени начнется представление артистов, а на катке появится 18-метровый дракон.

"У входа в павильон выступят барабанщицы и любимец публики – китайский лев, зрителей ожидает фееричное выступление танцовщиц с веерами, фотосессии в ярких национальных костюмах", – раскрыли детали праздника организаторы.

Поближе познакомиться с традициями празднования китайского Нового года жители и гости столицы смогут на выставке "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая".

Также с 21 января по 5 февраля будут организованы мастер-классы по оригами, китайской живописи и каллиграфии. Кроме того, у желающих появится возможность послушать лекции по истории и философии Китая.

Празднование завершится фестивалем китайских фонарей.

Ранее стало известно, что на шпиль павильона "Зерно" на ВДНХ вернули звезду после реконструкции. Фигура выполнена из стекла рубинового цвета. В ходе реставрации специалисты попытались воссоздать исторический вид звезды и привели в порядок ее металлический каркас, а также медные пластины, оформленные сусальным золотом.



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