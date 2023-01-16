Московский урбанистический форум представил ролики о развитии градостроительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский урбанистический форум представил несколько видео с рассказами экспертов о современном и историческом градостроительстве, мнения местных жителей и лекции по истории столицы. Ролики МУФ опубликовал на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Пользователи смогут посмотреть десятки лекций и интервью. На кадрах можно наблюдать урбанистов, дизайнеров, глав отраслевых форумов и обычных горожан. Участники поделились актуальными идеями в области развития городской инфраструктуры и архитектуры.

Так, форум представил ролик "Делай как Шухов. Как научиться мыслить инженерно и изобретать гениальные вещи". Видео расскажет о жизни и деятельности инженера и архитектора. Лектор проекта "Москва глазами инженера" Евгений Вяземцев выступил с лекцией, представив факты о главных изобретениях ученого.

Также можно обратить внимание на ролик "Куплю палаты с видом на Кремль. Как строили жилье в средневековой Москве". На видео представлены те материалы и технологии, которые специалисты XV–XVII веков использовали при строительстве каменных палат и деревянных хором.

В начале декабря 2022 года в Москве прошел городской фестиваль "Наследие". Он был посвящен архитектуре, дизайну, истории и культурному наследию столицы. На мероприятии были представлены мастер-классы, книжный салон, показы кинолент об архитектурной Москве и многое другое.

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