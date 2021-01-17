Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в текущем сезоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Прошлая ночь в Москве стала самой морозной в сезоне, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что минимальная температура – минус 21,2 градуса была зафиксирована к утру.
"Минувшая ночь, а вернее предутренние часы, в Москве стали самыми морозными в текущем сезоне. Столбики термометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 9 часам утра опустились до минус 21,2", – приводит РИА Новости слова синоптика.
Он добавил, что такие показатели являются ниже нормы на 8–9 градусов. При этом, по его словам, пик морозов придется в ночь на 18 января.
"В ночь на понедельник в условиях малооблачной погоды, северного ветра, 1–6 метров в секунду, в Москве похолодает до минус 23–25, в Подмосковье от минус 22 до минус 27, местами до минус 30 градусов", – спрогнозировал Тишковец.
Он напомнил, что подобные морозы ранее были в феврале 2018 года. Тогда столбики термометров показали минус 21,7 градуса.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни этремальные морозы установятся на большей части России.
Ночь с воскресенья на понедельник станет самой холодной в Москве
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