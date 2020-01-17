Названа самая востребованная вакансия в столичном метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 12 тысяч граждан интересовались вакансией машиниста электропоезда в Московском метрополитене в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"На втором месте по популярности – билетный кассир, этой вакансией интересовались 7 тысяч соискателей", – говорится в сообщении.

На третьей и четвертой позиции оказались – инспектор службы безопасности и дежурный по станции.

Всего за в 2019 год специалисты Контактного центра метро приняли порядка 65 тысяч звонков соискателей. При этом более 1,6 тысячи кандидатов были приняты на новые объекты метро.

Ранее стал известен топ-10 самых востребованных профессий в России. Первое место в списке Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда заняли продавцы-кассиры.