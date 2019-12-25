Почти 200 тысяч москвичей обратились в центр занятости "Моя работа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр занятости "Моя работа" провел консультации и помог в поисках работы 183 тысячам человек с апреля текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, на сегодняшний день в банке данных центра есть 136 тысяч вакансий, из которых более 3 тысяч для людей с ограниченными возможностями, более 1,5 тысячи для тех, кто только начинает карьеру.

"Большинство вакансий представлено организациями, работающими в сфере строительства, транспорта, торговли, государственного управления и административной деятельности", – приводятся в сообщении слова Раковой.

Кроме того, с августа этого года в центре реализуется уникальный проект "Топ-100 резюме". Работодателю предоставляется полноценная база персонализированных резюме горожан с ограниченными возможностями, которые были составлены карьерными экспертами.

Дважды в месяц можно посетить клуб соискателей с инвалидностью "Хочу работать". В нем эксперты проводят тренинги и мастер-классы. На каждую встречу клуба приходят около 10 работодателей, которым соискатели могут отдать свои резюме и задать вопросы о вакансии.

"Еще один социально значимый проект центра – это реализация пилотной программы по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста. Она помогает людям в возрасте 50 лет и старше освоить новые компетенции, расширить свои профессиональные навыки и остаться конкурентоспособными на рынке труда", – отметила Ракова.

По ее словам, на данный момент участие в программе принимают более 3,5 тысячи человек.

Специализированный центр занятости населения "Моя работа" открылся в здании бизнес-центра "Радонежский" на улице Сергия Радонежского. Его общая площадь превышает четыре тысячи квадратных метров. На прилегающей территории обустроили новый городской сквер с детской площадкой, зоной для воркаута, навесами и лавочками для отдыха горожан. Рядом расположены парковки для автомобилей и велосипедов.

Специалисты центра работают с молодежью от 14 лет, людьми старшего поколения, многодетными семьями, женщинами с детьми, а также с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В центре стараются помочь найти работу каждому, кто в этом нуждается, в том числе малообеспеченным родителям. Главное условие – желание трудоустроиться.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что новая программа направлена на то, чтобы выявить нуждающиеся в работе семьи, пригласить их к разговору, снять психологические и другие барьеры. Таким образом, отметил мэр, речь идет о целом комплексе услуг, которые впервые собрали на одной площадке.