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17 января, 20:53

Жилой дом на улице Брянская освободили от самостроя

город

17 января, 20:53

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Фото: 77adresov.ru

Торговые помещения убрали в подколонадном пространстве жилого дома на улице Брянская, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Реконструкцию и застройку провели без разрешительной документации. В результате образовались нежилые помещения общей площадью более 394 квадратных метров.

Вопрос о сносе самостроя решался в суде. В итоге владельца незаконных объектов обязали их демонтировать и освободить территорию.

Ранее сообщалось, что земельный участок на северо-востоке столицы освобожден от незаконной постройки. На улице 1-я Мытищинская незаконно было возведено двухэтажное строение лаборатории качества продукции. Здание было построено с нарушением норм и требований земельного законодательства.

город

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