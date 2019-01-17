"Узнай Москву". Как жители столицы провели зимние каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На новогодних праздниках москвичи активно пользовались виртуальными сервисами, в том числе гуляли по интерактивным маршрутам и следили за новогодними событиями в онлайн-режиме, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

С 31 декабря по 8 января интерактивными маршрутами портала "Узнай Москву" воспользовались 7,5 тысячи человек. Самым популярным стал четырехкилометровый новогодний маршрут от Манежной и Красной площадей до парка "Зарядье", которым воспользовались почти 87% посетителей портала. Перед Новым годом, с 25 по 30 декабря, по нему прошли почти 10 тысяч человек.

Интерактивный гид по столичным достопримечательностям "Узнай Москву" включает в себя описания более 1,6 тысячи зданий и сооружений, 598 памятников, 291 музея, 166 территорий и сведения о 207 исторических личностях. В мобильном приложении можно сделать селфи с Виктором Цоем, Юрием Гагариным, Иваном Грозным и Петром Великим.

Раздел "Музеи" на портале "Узнай Москву" посетили более восьми тысяч человек. Интерактивный гид по Музею космонавтики "Иду в музей" скачали на новогодних праздниках 645 человек. Приложение озвучил космонавт Герой Советского Союза Александр Лавейкин.

С 3 по 8 января портал "Окно в город" вел прямую трансляцию праздничных гуляний на Красной, Манежной и Театральной площадях, улицах Лубянка, Кузнецкий Мост и в Таганском парке. За трансляциями наблюдали около пяти тысяч человек.

В прошлом году приложение "Узнай Москву" адаптировали для горожан и туристов со слабым зрением. В обновленной версии появился голосовой помощник.