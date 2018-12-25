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12:00

Портал "Узнай Москву" запустил новогодний маршрут

город Новый год

12:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал "Узнай Москву" запустил новогодний экскурсионный маршрут. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Четырехкилометровый маршрут состоит из семи достопримечательностей, популярных у москвичей в зимние каникулы. Ознакомиться с ним можно на сайте портала или в мобильном приложении "Узнай Москву". Каждая достопримечательность кликабельна – нажав на нее, можно получить интересную информацию.

Праздничный маршрут начинается в центре Манежной площади, где установили 20-метровую ель в стиле ретрофутуризм. Далее маршрут перемещается на Красную площадь, в ГУМ, на Никольскую улицу, к Центральному детскому магазину на Лубянке и на Новую площадь. Завершается новогодняя экскурсия в "Зарядье".

Ранее столичные власти сообщали, что в новогоднюю ночь Красная площадь будет открыта для всех желающих. В прошлом году проход на нее был закрыт из-за праздничного концерта.

город Новый год

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