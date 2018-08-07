Приложение "Узнай Москву" снабдили голосовым помощником для слабовидящих

7 августа, 15:24
Приложение "Узнай Москву" адаптировали для горожан и туристов со слабым зрением. В обновленной версии появился голосовой помощник, информирует портал мэра и правительства Москвы.
С помощью звуковых подсказок пользователи поймут, какой раздел меню включен, и смогут найти информацию о старинных домах, городских усадьбах, вокзалах, музеях, храмах и других знаковых местах.
"Голосовой помощник упростит работу с приложением и предоставит комфортный и понятный доступ к информации", – сказал руководитель проекта "Узнай Москву" столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.
Подключить аудиогид смогут владельцы смартфонов на платформе Android. Для этого необходимо зайти в настройки смартфона и включить службу TalkBack в разделе "Специальные возможности".
Приложение "Узнай Москву" – интерактивный гид по столичным достопримечательностям. В нем описаны более 1,3 тысячи зданий, 610 памятников, 69 музеев и собраны сведения о 207 исторических личностях.
Ростуризм ранее рекомендовал россиянам, которые собираются в поездку за границу, пользоваться мобильным приложением российского МИДа "Зарубежный помощник".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: