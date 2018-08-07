Приложение "Узнай Москву" снабдили голосовым помощником для слабовидящих

Приложение "Узнай Москву" адаптировали для горожан и туристов со слабым зрением. В обновленной версии появился голосовой помощник, информирует портал мэра и правительства Москвы.

С помощью звуковых подсказок пользователи поймут, какой раздел меню включен, и смогут найти информацию о старинных домах, городских усадьбах, вокзалах, музеях, храмах и других знаковых местах.

"Голосовой помощник упростит работу с приложением и предоставит комфортный и понятный доступ к информации", – сказал руководитель проекта "Узнай Москву" столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Подключить аудиогид смогут владельцы смартфонов на платформе Android. Для этого необходимо зайти в настройки смартфона и включить службу TalkBack в разделе "Специальные возможности".

Приложение "Узнай Москву" – интерактивный гид по столичным достопримечательностям. В нем описаны более 1,3 тысячи зданий, 610 памятников, 69 музеев и собраны сведения о 207 исторических личностях.

Ростуризм ранее рекомендовал россиянам, которые собираются в поездку за границу, пользоваться мобильным приложением российского МИДа "Зарубежный помощник".