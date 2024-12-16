В Москве завершился первый день форума Meet Global MICE Congress: BRICS Edition

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В первый день работы международного форума Meet Global MICE Congress: BRICS Edition состоялось торжественное открытие. Масштабное отраслевое событие объединило специалистов в области делового туризма из стран БРИКС, включая Россию, Бразилию, Индию и Китай, а также представителей стран Глобального Юга. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участники дискуссии рассмотрели трансформации, которые происходят на международной арене в области MICE – индустрии, занимающейся организацией и проведением корпоративных мероприятий, а также обеспечением деловых поездок.

В первый день мероприятия состоялось пленарное заседание на тему "MICE-индустрия глазами государства: как обеспечить устойчивое и предсказуемое развитие отрасли в новых реалиях?". В обсуждении приняли участие специалисты отрасли и представители государственных органов. По их мнению, для стабильного развития индустрии необходимы новые форматы международного сотрудничества и укрепление связей между странами Азии, Африки и Латинской Америки.

"За один день конгресса я успел собрать около 20 визитных карточек и договорился о четырех встречах с потенциальными партнерами, а также получил несколько запросов от местных поставщиков услуг", – отметил представитель компании из ЮАР Кайл Хелм.

Кроме того, состоялись обсуждения ключевых аспектов развития индустрии MICE, включая текущую ситуацию с конгрессными и выставочными объектами в странах БРИКС и Глобального Юга. Также участники рассмотрели вопросы внедрения инновационных технологий и принципов устойчивого развития в свою деятельность.

"Я получил не просто новые знания, а новое видение MICE-отрасли и узнал, что думает о развитии делового туризма российская сторона. Было интересно услышать мнение представителей другой культуры об индустрии", – подчеркнул вице-президент альянса туризма Индии Мукеш Джейн.

В рамках кейс-сессии "Можно ли создать идеальное MICE-направление?" участники рассмотрели ключевые аспекты, которые делают страны и регионы привлекательными для организации и продвижения деловых мероприятий.

В числе актуальных трендов, которые оказывают влияние на трансформацию бизнес-туризма, специалисты выделили возрастающую востребованность виртуальных и комбинированных мероприятий, а также растущий интерес к проектам, которые учитывают вопросы экологии и доступности.

Также в ходе обсуждения "Трансформация MICE-порталов и агрегаторов под новую реальность" эксперты рассмотрели вопрос о том, как онлайн-платформы и агрегаторы влияют на развитие MICE-направлений.

В рамках кейс-сессии "Территория впечатлений: как нестандартные площадки влияют на выбор дестинаций?" участники поделились своими впечатлениями от проведения мероприятий на уникальных локациях в странах БРИКС и Глобального Юга.

Организаторы подчеркнули, что необходимо найти золотую середину между содержанием мероприятия и его локацией. Они отметили, что уникальные площадки способствуют появлению новых форматов мероприятий и привлекают современных клиентов, но также могут увести внимание аудитории от основной идеи.

В первый день форума прошла панельная дискуссия "Работа с большими данными: в чем польза для MICE-индустрии?". Там участники обсудили, как анализ больших объемов информации помогает прогнозировать развитие делового туризма в мире. Также были приведены практические примеры.

Во время деловой программы участники могли выбрать интересующие их направления, что позволило каждому сосредоточиться на профессиональных интересах и навыках. В первый день программы было заключено несколько официальных соглашений о дальнейшем взаимодействии.

Форум Meet Global MICE Congress: BRICS Edition продолжится 17 декабря. В рамках второго дня мероприятия представители деловых кругов поделятся информацией о передовых технологиях, стратегиях сотрудничества между заказчиками и исполнителями, а также обсудят вопросы, связанные с персоналом.

Между тем участники проекта "Сделано в Москве" получили возможность рассказать на форуме о своем бренде и продуктах, а гости смогут приобрести понравившийся товар. Данные об участниках проекта "Сделано в Москве", а также их изделия размещены на коллективном стенде. В их числе – бренды, в идеях и философии которых заложен культурный код России.

