С января в Москве будут контролировать соблюдение требования о подсветке вывесок

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С января в столице будут ежедневно контролировать соблюдение требования об обязательной подсветке вывесок в темное время суток, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ОАТИ.

В случае если по истечении 25 дней после предупреждения ситуация с вывеской не поменяется, столичный департамент СМИ и рекламы демонтирует ее в принудительном порядке, причем в срок не позднее 40 дней со дня получения предписания.

Кроме того, согласно кодексу Москвы об административных правонарушениях, за нарушение установленных правительством города требований к размещению информационных конструкций предусмотрена ответственность в виде штрафа на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Летом заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что все вывески на фасадах зданий в Москве будут обязательно подсвечиваться с 2025 года. Это необходимо для удобства и достижения единого городского образа.

Ефимов рассказал, что ранее подсветка вывесок в Москве была необязательна. Вице-мэр добавил, что нововведение улучшит качество городской среды, повысит комфорт и безопасность граждан в темное время суток. Однако новое правило не будет действовать на вывески в витринах, окнах объектов, отдельно стоящие информационные конструкции.

Помимо этого, в столице устанавливается запрет на вывески, содержащие ненормативную лексику, то есть ругательства, нецензурные выражения и производные от них, отметил заммэра.