Праздничные мероприятия пройдут в честь первого дня рождения Дворца госуслуг на ВДНХ

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дворец государственных услуг на ВДНХ празднует первую годовщину со дня открытия. В честь этого будут организованы праздничные мероприятия. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Дворец госуслуг на ВДНХ стал символом центров госуслуг. Это не просто офис, а настоящий архитектурный памятник столицы", – говорится в сообщении.

В рамках празднования, которое состоится 21 декабря в здании павильона № 71, пройдут мастер-классы, квесты и лекции.

Так, будут раскрыты секреты ораторского мастерства и стрессоустойчивости в целях развития навыков общения. Кроме того, запланировано проведение квестов на логику и знание истории.

Помимо этого в честь дня рождения Дворца госуслуг на ВДНХ будут организованы мастер-классы. В частности, участники смогут сделать оригами цифры 1, символизирующей годовщину центра, а также цветка или новогодней снежинки.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ пройдет новогодний фестиваль "Фабрика подарков". Он рассчитан на семьи с детьми старше трех лет. Посетителей ждет эффектное шоу и многое другое.