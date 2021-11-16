Еще два производственных комплекса появятся в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На западе и северо-западе Москвы появятся еще два производственных комплекса. Проекты позволят обеспечить около 700 людей рабочими местами, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Два земельных участка, которые передадут инвесторам для реализации проектов, имеют общую площадь почти 3,6 гектара.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с начала года принято уже 14 решений о предоставлении земли в рамках реализации инвестиционных проектов. Новые объекты появятся на участках общей сложностью 14,86 гектара, что позволит создать свыше 2,4 тысячи рабочих мест.

"Совокупный объем планируемых инвестиций – около 12,4 миллиарда рублей. Два новых решения позволят построить производственные комплексы в районах Очаково-Матвеевское и Митино. Ожидается, что инвесторы вложат в эти проекты четыре миллиарда рублей", – отметил Ефимов.

Высокотехнологичный комплекс общей площадью 40 тысяч квадратных метров появится на улице Зенитчиков в районе Митино. На объекте смогут работать 200 сотрудников крупных предприятий, малого и среднего бизнеса.

Производственный комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров появится в районе Очаково-Матвеевское. Объект позволит создать дополнительные 500 рабочих мест.

"Комплекс позволит расширить производственные мощности уже действующих предприятий, расположенных в районах Строгино и Крылатское, где выпускается широкий ассортимент пищевой продукции, в том числе кондитерские и хлебобулочные изделия, кулинария, а также производится обжарка кофейного зерна", – подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Ранее сообщалось, что новый производственный комплекс появится на земельном участке, выделенном в районе Выхино-Жулебино. Общая площадь комплекса составит около 4 тысяч 350 квадратных метров.

