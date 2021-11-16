Еще два производственных комплекса появятся в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На западе и северо-западе Москвы появятся еще два производственных комплекса. Проекты позволят обеспечить около 700 людей рабочими местами, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Два земельных участка, которые передадут инвесторам для реализации проектов, имеют общую площадь почти 3,6 гектара.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с начала года принято уже 14 решений о предоставлении земли в рамках реализации инвестиционных проектов. Новые объекты появятся на участках общей сложностью 14,86 гектара, что позволит создать свыше 2,4 тысячи рабочих мест.
"Совокупный объем планируемых инвестиций – около 12,4 миллиарда рублей. Два новых решения позволят построить производственные комплексы в районах Очаково-Матвеевское и Митино. Ожидается, что инвесторы вложат в эти проекты четыре миллиарда рублей", – отметил Ефимов.
Высокотехнологичный комплекс общей площадью 40 тысяч квадратных метров появится на улице Зенитчиков в районе Митино. На объекте смогут работать 200 сотрудников крупных предприятий, малого и среднего бизнеса.
Производственный комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров появится в районе Очаково-Матвеевское. Объект позволит создать дополнительные 500 рабочих мест.
"Комплекс позволит расширить производственные мощности уже действующих предприятий, расположенных в районах Строгино и Крылатское, где выпускается широкий ассортимент пищевой продукции, в том числе кондитерские и хлебобулочные изделия, кулинария, а также производится обжарка кофейного зерна", – подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Ранее сообщалось, что новый производственный комплекс появится на земельном участке, выделенном в районе Выхино-Жулебино. Общая площадь комплекса составит около 4 тысяч 350 квадратных метров.
Собянин рассказал об открытии нового производства в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: