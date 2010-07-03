Десять лучших вожатых Москвы наградили на шестом слете в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Десять лучших вожатых наградили в столице, в конкурсе приняли участие 159 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

VI Московский слет вожатых состоялся в "Цифровом деловом пространстве". Гостями фестиваля стали более тысячи человек из разных регионов страны. Также по итогам конкурса "Солнечный парус" назвали имена 10 лучших вожатых этого года.

Конкурс проходил в номинациях "Открытие" и "Профи". В первой были заявлены участники, впервые работавшие с Мосгортуром, а во вторую вошли вожатые, ранее помогавшие в организации смен.

"Шесть лет на базе Мосгортура работает центральная школа московских вожатых, которая готовит профессионалов для работы с детьми в лагере, в том числе с детьми-сиротами и детьми с инвалидностью. При этом мы повышаем квалификацию вожатых и после прохождения курса обучения", — заявила гендиректор агентства Инна Голубева.

Ежегодно Мосгортур готовит почти 4 тысячи вожатых. Воспитанники организации становились победителями международного конкурса профессионального конкурса "Вожатское сердце планеты".

