Более тысячи детей побывали на занятиях "Мастерских полезных каникул"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 1100 детей побывали на занятиях проекта "Мастерские полезных каникул". Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

"Бесплатные занятия в рамках проекта "Мастерские полезных каникул" посетили 1112 детей и их родителей. Они проходили с апреля по сентябрь в Измайловском парке, саду "Эрмитаж", парке "Красная Пресня", на Цветном бульваре и на территории Культурного центра ЗИЛ", – сказано в сообщении.

Самым масштабным занятием стало заключительное мероприятие этого сезона, которое прошло на фестивале "Добрая Москва". В этом мероприятии участвовали 212 человек.

В проекте были задействованы 103 вожатых Мосгортура.

За летние каникулы вожатые научили детей делать картины из песка и пряжи, поделки из бумаги, игрушки, устраивать кукольный театр.

Также вожатые сыграли с детьми в дворовые игры на открытом воздухе: классики, городки, вышибалы и другие.

