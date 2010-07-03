На Московском слете вожатых соберется более тысячи человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы
16 ноября в "Цифровом деловом пространстве" пройдет VI Московский слет вожатых. Его организует Мосгортур совместно с департаментом культуры Москвы. В нем примут участие более тысячи человек со всей России.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, вожатых ждет насыщенная образовательная и развлекательная программа. Для них проведут воркшопы, мастер-классы, конкурсы, концерт с участием известных артистов, фестиваль вожатских танцев и отборочный этап интеллектуальной игры "Зеленый чемодан".
Впервые на этом слете состоится конкурс короткометражных фильмов, снятых вожатыми вместе с профессионалами киноиндустрии.
"От вожатых во многом зависит, как пройдет детский отдых в лагере. Поэтому мы стараемся организовать для них как можно больше развивающих и мотивирующих мероприятий. Ежегодный Московский слет вожатых – это то место, где юноши и девушки могут встретиться с экспертами, получить новые знания и проявить свои таланты. Мы стремимся к тому, чтобы профессия вожатого стала престижной среди молодежи", – сказала генеральный директор Мосгортура Инна Голубева.
Также 16 ноября подведут итоги ежегодной премии вожатского мастерства "Солнечный парус". Подарки получат 10 вожатых, которые достигли самых высоких результатов в летней оздоровительной кампании 2019 года.
Участие в мероприятии бесплатное, нужна предварительная регистрация.
Мосгортур – крупнейший в России организатор детского отдыха и работодатель для вожатых. На базе Центральной школы московских вожатых агентство шесть лет подряд обучает и дает работу примерно четырем тысячам человек. В 2016–2017 годах вожатые Мосгортура стали лучшими на международном конкурсе "Вожатское сердце планеты".
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