На Московском слете вожатых соберется более тысячи человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

16 ноября в "Цифровом деловом пространстве" пройдет VI Московский слет вожатых. Его организует Мосгортур совместно с департаментом культуры Москвы. В нем примут участие более тысячи человек со всей России.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, вожатых ждет насыщенная образовательная и развлекательная программа. Для них проведут воркшопы, мастер-классы, конкурсы, концерт с участием известных артистов, фестиваль вожатских танцев и отборочный этап интеллектуальной игры "Зеленый чемодан".

Впервые на этом слете состоится конкурс короткометражных фильмов, снятых вожатыми вместе с профессионалами киноиндустрии.

"От вожатых во многом зависит, как пройдет детский отдых в лагере. Поэтому мы стараемся организовать для них как можно больше развивающих и мотивирующих мероприятий. Ежегодный Московский слет вожатых – это то место, где юноши и девушки могут встретиться с экспертами, получить новые знания и проявить свои таланты. Мы стремимся к тому, чтобы профессия вожатого стала престижной среди молодежи", – сказала генеральный директор Мосгортура Инна Голубева.

Также 16 ноября подведут итоги ежегодной премии вожатского мастерства "Солнечный парус". Подарки получат 10 вожатых, которые достигли самых высоких результатов в летней оздоровительной кампании 2019 года.

Участие в мероприятии бесплатное, нужна предварительная регистрация.

Мосгортур – крупнейший в России организатор детского отдыха и работодатель для вожатых. На базе Центральной школы московских вожатых агентство шесть лет подряд обучает и дает работу примерно четырем тысячам человек. В 2016–2017 годах вожатые Мосгортура стали лучшими на международном конкурсе "Вожатское сердце планеты".

