Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за дождя и заторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителям Москвы рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за неблагоприятных погодных условий и высокой загруженности дорог. Об этом сообщает столичный Дептранс со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"В городе идет дождь – просим для поездок воспользоваться городским транспортом. Причины: дождь, низкие скорости, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП", – говорится в сообщении.

По информации ЦОДД, дорожные заторы сейчас наблюдаются в центре города, на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Сущевского Вала, на МКАД и Садовом кольце в районе Самотечной эстакады.

На Волгоградском проспекте от Люблинской улицы, Московском скоростном диаметре (МСД), Каширском шоссе и Рязанском проспекте в сторону Московской области сохраняется рабочее движение.

При управлении транспортными средствами во время дождя автомобилистам рекомендовали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Во вторник, 17 октября, в Москве ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Автомобилистам рекомендовали не парковать машины около деревьев и рекламных щитов, а также снизить скорость движения.



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