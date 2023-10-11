В Минпромторге анонсировали запуск производства новой версии Aurus Senat

Фото: aurusmotors.com

В РФ в следующем году будет запущено производство обновленной версии Aurus Senat. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера – главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

"В следующем году в мае будет запущено производство обновленной версии автомобиля", – поделился министр.

Ранее сообщалось, что автомобиль "Москвич 6" может появиться в дилерских центрах столицы в октябре-ноябре. Однако реальные сроки сможет обозначить только завод, уточнили в РОАД.

До этого стало известно, что отечественный автомобиль Aurus намерены выпускать в электрической версии. Вице-премьер Виктория Абрамченко уточняла, при запуске новой технологии следует сразу же думать о ее утилизации, так как если если нет таких возможностей, тогда надо стремиться их создать.

Названы сроки продажи автомобиля "Москвич 6" в России