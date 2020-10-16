Движение в районе стадиона "ВЭБ Арена" перекроют 18 октября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В районе стадиона "ВЭБ Арена" 18 октября в связи с проведением футбольного матча будет перекрыто движение транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что с 14:30 до 18:00 нельзя будет проехать на участках проезда Березовой Рощи, 3-й Песчаной улицы, 2-й Песчаной улицы по четной стороне, Ходынского бульвара.

Вечером, с 18:00 до 19:00, будет полностью перекрыто движение по участкам проезда Березовой Рощи, 3-й Песчаной улицы, 2-й Песчаной улицы, 4-го Ходынского проезда, Ходынского бульвара, улицы Авиаконструктора Микояна.

Кроме этого, с 00:01 18 октября до конца мероприятия будут недоступны некоторые парковки. Речь идет о парковочных пространствах на улице Авиаконструктора Микояна в районе дома 2, строения 12, на улице 3-й Песчаной, в проезде Березовой рощи в районе дома 12, в 4-м Ходынском проезде – от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара в каждом направлении, на парковке напротив дома 10 в проезде Березовой Рощи.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением данного футбольного матча маршруты автобусов № 175 и 818 в районе станции метро "ЦСКА" изменятся.

С 14:00 автобусы № 175 проследуют от станции метро "Сокол" до Песчаной площади, а № 818 – от станции метро "Динамо" до дворца спорта "Мегаспорт" (улица Гризодубовой) и от Силикатного завода до Песчаной площади.

