Капитальный ремонт 11 поликлиник завершается в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице завершается капитальный ремонт 11 поликлиник. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Главная задача – создать для жителей комфортные медицинские учреждения, поэтому особое внимание при проведении ремонта уделяется подбору качественных материалов, современному дизайну и интерьеру", – сказал Бирюков.
Он добавил, что сейчас круглосуточные ремонтные работы проводятся в 37 поликлиниках на общей площади почти 123 тысячи квадратных метров. По его словам, в медучреждениях проводится как косметический, так и капитальный ремонт. На объектах работают 8,3 тысячи человек и 450 строительной техники.
Бирюков отметил, что в ходе ремонта специалисты увеличивают площадь за счет переоборудования подвальных и цокольных помещений. Для установки дополнительного оборудования в поликлиниках усиливают межэтажные перекрытия, в первую очередь эту работу проводят в старых зданиях.
"Электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности. Для каждого подключаемого медицинского учреждения обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников. Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в электроснабжении медучреждений в случае технологического нарушения", – рассказал заммэра.
Ранее сообщалось, что в течение трех лет в Москве должны отремонтировать порядка 150 поликлиник. По словам Сергея Собянина, в приоритете – модернизация тех, что были построены 30–70 лет назад. Мэр подчеркнул, что при ремонте особое внимание уделят созданию среды, благожелательной к пациенту. Кроме того, 35 поликлиник города получат дополнительные мощности для бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования.
В Москве продолжается капитальный ремонт поликлиник
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: