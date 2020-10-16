Капитальный ремонт 11 поликлиник завершается в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице завершается капитальный ремонт 11 поликлиник. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Главная задача – создать для жителей комфортные медицинские учреждения, поэтому особое внимание при проведении ремонта уделяется подбору качественных материалов, современному дизайну и интерьеру", – сказал Бирюков.

Он добавил, что сейчас круглосуточные ремонтные работы проводятся в 37 поликлиниках на общей площади почти 123 тысячи квадратных метров. По его словам, в медучреждениях проводится как косметический, так и капитальный ремонт. На объектах работают 8,3 тысячи человек и 450 строительной техники.

Бирюков отметил, что в ходе ремонта специалисты увеличивают площадь за счет переоборудования подвальных и цокольных помещений. Для установки дополнительного оборудования в поликлиниках усиливают межэтажные перекрытия, в первую очередь эту работу проводят в старых зданиях.

"Электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности. Для каждого подключаемого медицинского учреждения обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников. Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в электроснабжении медучреждений в случае технологического нарушения", – рассказал заммэра.

Ранее сообщалось, что в течение трех лет в Москве должны отремонтировать порядка 150 поликлиник. По словам Сергея Собянина, в приоритете – модернизация тех, что были построены 30–70 лет назад. Мэр подчеркнул, что при ремонте особое внимание уделят созданию среды, благожелательной к пациенту. Кроме того, 35 поликлиник города получат дополнительные мощности для бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования.

