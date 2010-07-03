В Москве упростили оформление гражданства для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Услуга оформления российского гражданства для детей в упрощенном порядке стала доступна во флагманском офисе "Мои документы", расположенном в ЦАО. Ей смогут воспользоваться семьи, где один из родителей является гражданином России и проживает в столице.

Флагманский офис "Мои документы" стал вторым местом в Москве, где принимают заявления на оформление гражданства несовершеннолетним. До этого получить гражданство для ребенка можно было лишь в миграционном центре в Сахарове, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Подать заявление граждане могут по предварительной записи на портале mos.ru, выбрав день и время для посещения офиса "Мои документы". Оформление документа займет всего три месяца вместо шести.

Ранее сотрудники департамента информационных технологий столицы предупредили москвичей о вредоносных программах, которые рассылаются якобы от имени центров "Мои документы". Со слов специалистов по кибербезопасности, хакеры меняют электронную почту отправителя. Письма отправляются с сервера, зарегистрированного в другой стране.

