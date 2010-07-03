Выставка ретроавтомобилей пройдет в Парке Горького

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Бесплатная выставка ретроавтомобилей, посвященная Дню автомобилиста, состоится 19 октября в Парке Горького, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На площадке возле Театра Стаса Намина представят более 50 моделей легковых машин 1950–1980-х годов. Многие из них в России есть только в одном экземпляре, большинство экспонатов показывают впервые.

Это в том числе автомобили Chevrolet, Pontiac, Buick, Dodge и Cadillac. Самый старший экспонат – 61-летний Chevrolet Impala.

Можно будет также увидеть Cadillac de Ville, который предпочитал американский певец и актер Элвис Пресли. Его личная коллекция насчитывала сотни транспортных средств, из которых около ста были машины Cadillac.

Рассказывать об особенностях авто будут специалисты музея культовых автомобилей "М.О.С.Т.", который организовал выставку. Посетить ее можно с 10:00 до 21:00.

День автомобилиста отмечается в России в последнее воскресенье октября. В этом году его будут праздновать 27 октября.

В сентябре в парке "Сокольники" в рамках фестиваля "100 лет спасаем жизни" состоялась выставка ретроавтомобилей скорой помощи. На ней показали модели ГАЗ М20 и ГАЗ 22Б "Волга" 50-х – 60-х годов, а также РАФ 977ИМ и РАФ 22031. Можно было посмотреть на современные автомобили скорой, на которых дежурят общепрофильные, педиатрические, неонатальные и реанимационные бригады.