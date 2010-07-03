Бирюков назвал парад московской городской техники доброй традицией

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парад городской техники стартовал на Садовом кольце, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, это мероприятие становится доброй традицией.

Заммэра напомнил, что первый такой парад численностью 600 единиц техники прошел три года назад. Тогда же он вошел в книгу рекордов России и Европы.

По просьбам москвичей было принято решение провести парад и в этом году, объяснил он. "На сей раз техники будет гораздо больше – около 700 единиц, примерно на 40 единиц больше, чем в предыдущий парад", – сказал Бирюков.

Заммэра рассказал, что сегодня в Москве работает более 46 тысяч единиц различной городской техники.

В параде принимают участие общественный транспорт, автомобили ремонтных служб и скорой помощи, уборочная, коммунальная, спасательная и пожарная техника, а также ретроавтомобили из музея "Московский транспорт".

Стартовал парад на проспекте Академика Сахарова. Когда он завершится, здесь откроется выставка, на которой продемонстрируют 200 машин. В то же время по Москве-реке проплывут пожарно-спасательные корабли и водная мототехника команды МЧС "Аквабайк-Спас".

В связи с проведением парада техники в столице введены временные ограничения для проезда. С 21:00 13 сентября до 20:00 15 сентября полностью перекрыт участок проспекта Академика Сахарова – от улицы Садовой-Спасской до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой.

14 сентября с 9:00 до 15:00 ограничен проезд по Садовому кольцу. С 5:00 до 15:00 автомобилисты также не смогут проехать по Каланчевской улице – от Садовой-Спасской до Орликова переулка.