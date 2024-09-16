Колесо обозрения "Солнце Москвы" не будет работать 16–17 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Колесо обозрения "Солнце Москвы" не будет работать 16 и 17 сентября из-за технического обслуживания. Об этом пресс-служба аттракциона сообщила в телеграм-канале.

Инженеры проведут плановые работы согласно регламенту эксплуатации колеса обозрения от компании-производителя. В среду, 18 сентября, все желающие смогут совершить полет на высоту 140 метров в обычном режиме – с 11:00 до 22:00.

В пресс-службе подчеркнули, что во время технического обслуживания график работы развлекательных пространств и ресторанов МФК "Солнце Москвы" не изменится.

Ранее в Измайловском парке остановилось колесо обозрения из-за отключения электричества. На высоте были пять кабинок, в каждой из которых по два человека. Позже подали энергоснабжение и аттракцион запустили. Посетителей вывели с территории колеса обозрения, никто не пострадал.