27 домов введено в эксплуатацию по программе реновации в Москве за 7 месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мосгосстройнадзор выдал 27 разрешений на ввод в эксплуатацию домов по программе реновации общей площадью порядка 564 тысяч квадратных метров за семь месяцев текущего года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Этот год для программы реновации станет продуктивным: 27 домов уже сданы, и до конца года планируется ввести еще более 50. Вместе это будет около 40 процентов от всего объема реновационной недвижимости, построенной за предыдущие годы", – приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.
Также выдано 42 разрешения на строительство новых объектов реновации на стартовых площадках, на 30 из которых стартовали строительно-монтажные работы
Всего 202 объекта общей площадью 4,75 миллиона квадратных метров было введено в эксплуатацию с момента реализации программы.
Уточняется, что 5 домов в эксплуатацию по программе реновации ввели на юго-западе, 4 – на юге, по 2–3 дома – в остальных административных округах Москвы. При этом все новостройки сдаются с благоустроенной придомовой территорией.
"При этом объекты реновации, как правило, возводятся на месте сноса существующих жилых домов, поэтому инспекторы комитета особое внимание уделяют организации строительства. Также при проверках дополнительно учитываются требования к улучшенной отделке, утвержденные постановлением правительства Москвы", – добавил Войстратенко.
Так, привлекаемые для проведения исследований специалисты Центра экспертиз провели 2 167 работ на 135 строящихся объектах и оформили 1 938 экспертных заключений с начала года. А с момента запуска программы было проверено 348 объектов и выполнено 16 837 работ.
Кроме того, эксперты также выполнили полное сопровождение подлежащих сносу 18 объектов.
В целом свыше 460 проверок домов по программе реновации было реализовано специалистами Мосгосстройнадзора в нынешнем году и 4 376 контрольно-надзорных мероприятий – с начала реализации программы.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с момента старта программы реновации в Москве новые квартиры получили более 66 тысяч жителей столицы. Это 26,8 тысячи семей.
Известно, что жильцов, участвующих в программе реновации, начали переселять в феврале 2018 года. Первыми предложение о расселении получили жильцы домов 3 и 5 на улице Константина Федина. Сейчас программа реализуется в 73 районах Москвы, добавил руководитель департамента городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Максим Гаман.
С начала года в Москве ввели в эксплуатацию 6,3 млн кв м недвижимости – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: