27 домов введено в эксплуатацию по программе реновации в Москве за 7 месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мосгосстройнадзор выдал 27 разрешений на ввод в эксплуатацию домов по программе реновации общей площадью порядка 564 тысяч квадратных метров за семь месяцев текущего года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Этот год для программы реновации станет продуктивным: 27 домов уже сданы, и до конца года планируется ввести еще более 50. Вместе это будет около 40 процентов от всего объема реновационной недвижимости, построенной за предыдущие годы", – приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Также выдано 42 разрешения на строительство новых объектов реновации на стартовых площадках, на 30 из которых стартовали строительно-монтажные работы

Всего 202 объекта общей площадью 4,75 миллиона квадратных метров было введено в эксплуатацию с момента реализации программы.

Уточняется, что 5 домов в эксплуатацию по программе реновации ввели на юго-западе, 4 – на юге, по 2–3 дома – в остальных административных округах Москвы. При этом все новостройки сдаются с благоустроенной придомовой территорией.

"При этом объекты реновации, как правило, возводятся на месте сноса существующих жилых домов, поэтому инспекторы комитета особое внимание уделяют организации строительства. Также при проверках дополнительно учитываются требования к улучшенной отделке, утвержденные постановлением правительства Москвы", – добавил Войстратенко.

Так, привлекаемые для проведения исследований специалисты Центра экспертиз провели 2 167 работ на 135 строящихся объектах и оформили 1 938 экспертных заключений с начала года. А с момента запуска программы было проверено 348 объектов и выполнено 16 837 работ.

Кроме того, эксперты также выполнили полное сопровождение подлежащих сносу 18 объектов.

В целом свыше 460 проверок домов по программе реновации было реализовано специалистами Мосгосстройнадзора в нынешнем году и 4 376 контрольно-надзорных мероприятий – с начала реализации программы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с момента старта программы реновации в Москве новые квартиры получили более 66 тысяч жителей столицы. Это 26,8 тысячи семей.

Известно, что жильцов, участвующих в программе реновации, начали переселять в феврале 2018 года. Первыми предложение о расселении получили жильцы домов 3 и 5 на улице Константина Федина. Сейчас программа реализуется в 73 районах Москвы, добавил руководитель департамента городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Максим Гаман.

