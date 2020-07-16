Новый вход в Московский зоопарк откроется в 2021 году

15:46
Фото: stroi.mos.ru
Строительство нового входа в Московский зоопарк завершится в 2021 году, сообщает Стройкомплекс столицы.
Он будет располагаться со стороны станции метро "Баррикадная", сейчас идет активная фаза работ. Строятся также пешеходный переход через Большую Грузинскую улицу и павильон "Ластоногие".
Конец работ запланирован на второе полугодие следующего года – до официального открытия 76-й ежегодной конференции Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA), уточнил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов. Новый вход будет представлять собой двухэтажный входной павильон с белыми фасадами и стеклянными прозрачными дверьми. Внутри разместятся билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе, библиотека и образовательный центр.
Пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу соединит старую территорию зоопарка с новой. Павильон "Ластоногие" находится на старой территории зоопарка. В частности, в состав комплекса входят два открытых вольера для морских львов и моржей и три закрытых вольера для морских львов, для гостей сделаны теплый и холодный залы.
Московский зоопарк вновь открылся 16 июня, он доступен с 7:30 до 22:00. Войти на территорию можно до 21:00 и только по электронным билетам, они продаются на сайте учреждения. Посетителей призывают надевать маски и по возможности перчатки, по всей территории зоосада есть санитайзеры для обработки рук.
Детский зоопарк пока закрыт. Пока нельзя посетить внутренние павильоны и экспозиции.
Как изменились правила посещения Московского зоопарка
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