Московский зоопарк предупредил о мошенниках, продающих билеты перед входом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около Московского зоопарка появились мошенники, которые перепродают посетителям недействительные билеты по заниженной цене, сообщила директор зоосада Светлана Акулова.

"Те люди, которые ходят по территории перед главным входом и предлагают купить билет дешевле, – это все незаконная деятельность. Данные средства не поступают в бюджет зоопарка, не идут на развитие и содержание животных, не поступают к нам на расчетные счета. Эти билеты недействительны", – приводит слова Акуловой Агентство "Москва".

Она подчеркнула, что заявление в прокуратуру и полицию уже подано.

Акулова также добавила, что стоит отказываться от "консультационных услуг", которые связаны с приобретением входного билета.

Московский зоопарк возобновил работу 16 июня.

Зоопарк работает с 7:30 до 22:00. Войти на территорию можно до 21:00 и только по электронным билетам. Их можно приобрести на сайте учреждения. Посетителей зоопарка просят надевать маски и по возможности перчатки.

