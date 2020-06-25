Детеныш капуцина плаксы родился в Московском зоопарке

Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы, или цепкохвостых обезьян. Пол новорожденного пока не удается определить, сообщает пресс-служба зоопарка.

Детеныш питается грудным молоком и большую часть времени передвигается на маме. Отец детеныша и глава семейства самец Матрос родился в Московском зоопарке 15 лет назад.

Его семья не ладила с другой группой капуцинов, поэтому приматов перевезли в зоопарк Екатеринбурга. Но через несколько лет Матроса вернули.

Среди любимых лакомств капуцинов – орехи, перепелиные яйца и саранча. Этот вид обезьян считается интеллектуально развитым: они используют различные предметы для добычи еды.

Обезьян капуцина плаксы называют так из-за специфического крика, похожего на плач ребенка. Животные включены в Международную красную книгу.

Ранее на базе Московского зоопарка записали ролик, в котором панды из столицы России и из Китая смогли виртуально "пообщаться". В основу видеоряда легли реальные кадры с участием панд из китайского города Чэнду и их сородичей Жуи и Диндин, переехавших в Москву.