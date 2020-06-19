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Москва 24

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Общество

16:11

В Московском зоопарке показали общение панд в "панда-чате"

животные город общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На базе Московского зоопарка записали ролик, в котором панды из столицы России и из Китая смогли виртуально "пообщаться".

"Мы приглашаем всех посмотреть, как прошла эта важная и увлекательная беседа. Вы услышите последние новости из вольеров, узнаете, чем занимаются панды на досуге и что им интересно, а также насладитесь панда-поэзией и даже увидите дистанционную панда-медитацию", – сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Помимо зоосада и профильного комитета, в организации необычной акции приняла участие команда проекта #Москвастобой. На этой платформе, а также на YouTube-канале Мостуризма выложат готовый ролик.

В основу видеоряда легли реальные кадры с участием панд из китайского города Чэнду и их сородичей Жуи и Диндин, переехавших в зоопарк Москвы.

Московский зоопарк открылся для посетителей с 16 июня. Пускают на территорию только на основе электронных билетов, приобрести которые необходимо заранее, на официальном сайте парка.

В Москве вновь открылись для посетителей зоопарк и ВДНХ

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