Шапошников предложил запретить фото "с моделями поневоле"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Мосгордума рассмотрит вопрос об ответственности для фотографов, которые используют животных и птиц как "моделей". Об этом заявил глава столичного парламента Алексей Шапошников, пишет "Вечерняя Москва".

Летом "моделей поневоле" можно встретить не только на курортах, но и на улицах или в парках столицы. Горожанам зачастую предлагают сделать необычный снимок с дикими экзотическими животными, поэтому москвичи обратились к председателю Мосгордумы с просьбой обратить внимание на этот вопрос. По словам Шапошникова, депутаты городского парламента возьмут его в проработку, хотя решаться он должен на федеральном уровне.

Столичные парламентарии обсудят действия уличных фотографов с совами, обезьянками или енотами в рамках закона об ответственном обращении с животными, который ранее приняла Госдума. За эксплуатацию животных грозит уголовная ответственность, напомнили в МГД.

В конце 2018 года в России приняли федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он закрепил полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными и регламентировал требования к содержанию и использованию животных. Кроме того, были установлены правила защиты их от жестокого обращения.