Шапошников предложил запретить фото "с моделями поневоле"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Мосгордума рассмотрит вопрос об ответственности для фотографов, которые используют животных и птиц как "моделей". Об этом заявил глава столичного парламента Алексей Шапошников, пишет "Вечерняя Москва".
Летом "моделей поневоле" можно встретить не только на курортах, но и на улицах или в парках столицы. Горожанам зачастую предлагают сделать необычный снимок с дикими экзотическими животными, поэтому москвичи обратились к председателю Мосгордумы с просьбой обратить внимание на этот вопрос. По словам Шапошникова, депутаты городского парламента возьмут его в проработку, хотя решаться он должен на федеральном уровне.
Столичные парламентарии обсудят действия уличных фотографов с совами, обезьянками или енотами в рамках закона об ответственном обращении с животными, который ранее приняла Госдума. За эксплуатацию животных грозит уголовная ответственность, напомнили в МГД.
В конце 2018 года в России приняли федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он закрепил полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными и регламентировал требования к содержанию и использованию животных. Кроме того, были установлены правила защиты их от жестокого обращения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.