Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в районе Богородское до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в районе Богородское до конца текущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства города.

Здание располагается по адресу улица Миллионная, владении 3. В настоящий момент специалисты уже завершили бетонирование конструкций дома, установили окна и возвели наружные и внутренние стены. Сейчас ведутся работы по устройству кровли, прокладываются наружные инженерные сети.

Двухсекционный дом рассчитан на 96 квартир, из которых 12 будут однокомнатные, 72 – двухкомнатные, 12 – трехкомнатные. Отделка в жилом доме будет полностью соответствовать стандартам реновации.

На первом этаже расположатся вестибюль, лифтовой холл, помещения дежурного, комната для хранения уборочного инвентаря, а также зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. По всей территории дома разобьют газоны, высадят цветы и зеленые насаждения. Во дворе появятся спортивные и детские площадки.

"Проектные решения предусматривают создание безбарьерной среды с беспрепятственным, безопасным и удобным передвижением маломобильных людей по территории жилого дома. Жилой дом оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией", – пояснили в департаменте.

Руководитель ведомства Рафик Загрутдинов подчеркнул, что все работы на объекте ведутся в соответствии с санитарными нормами. Все специалисты в полном объеме обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Ранее сообщалось, что на юге столицы началось расселение по программе реновации. Под заселение передан жилой дом по адресу улица Судостроительная, дом 5 (3), корпус 1.

В районе Нагатинский Затон по программе реновации новое жилье уже получает свыше 1,2 тысячи горожан. Данная новостройка стала второй в районе, где жилье предоставляют новоселам по программе реновации.

