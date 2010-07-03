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16:28

В "Кузьминках" установят надувного слона высотой с восьмиэтажный дом

город парки

16:28

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Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

17 мая в парке "Кузьминки" установят арт-объект в виде 23-метрового надувного слона, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Мосгорпарка.

Проект #Slonik художника Михаила Цатуряна призван привлечь внимание к проблеме жестокого обращения и вымирания слонов в Африке и Азии.

Арт-объект высотой с восьмиэтажный дом будет претендовать на звание самой высокой в мире надувной скульптуры и Книгу рекордов Гиннесса.

В парке "Кузьминки" арт-объект будет находиться до начала августа, после чего его перевезут на фестиваль Burning Man 2019 в США.

Ранее сообщалось, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ установят скульптуру высотой с пятиэтажный дом. Она будет представлять из себя пересекающиеся объемные геометрические фигуры.

Арт-объект из серии RockGrowth ("Рост Камней") создан скульптором Ариком Леви для ЖК "ЗИЛАРТ". Его вес – 11,5 тонны.

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город парки

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