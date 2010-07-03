Семинары и мастер-классы пройдут в офисах "Мои документы" в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Семинары и мастер-классы проведут в офисах "Мои документы" 18 и 19 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Там научат делать сувениры и сажать кедр, расскажут о плюсах и минусах бизнес-моделей социального предпринимательства.

В частности, во флагманском офисе "Мои документы" на Пресненской набережной в четверг, 18 апреля, состоится семинар предпринимателя Алексея Мартыненко. Бизнесмен поделится своей историей успеха и даст совет, на что надо обратить внимание при выборе вектора развития компании. Желающим посетить встречу нужно будет предварительно зарегистрироваться.

В тот же день посетители "Моих документов" в Настасьинском переулке смогут принять участие в мастер-классе "Таежная тропа". Волонтеры поделятся ноу-хау по уходу за саженцем кедра и его высадке в грунт. В рамках занятия всем желающим предложат самостоятельно посадить дерево.

А центр госуслуг района Матушкино в Зеленограде подготовил мастер-класс по изготовлению аппликации "Птичка-синичка". Детям и взрослым покажут, как создать необычные сувениры из бумаги. Специалисты также расскажут москвичам, как правильно организовать детский досуг в округе. Вход свободный.

В пятницу, 19 апреля, во флагманском офисе "Мои документы" в центре столицы пройдет семинар "Финансово устойчивые модели социального бизнеса". Его гости узнают о преимуществах и сложностях различных моделей социального предпринимательства. Максим Шматов поделится опытом, как создавать уникальные услуги для решения социальных и экологических проблем. Тех, кто хочет посетить семинар, приглашают зарегистрироваться на него заранее.

Помимо этого, 19 апреля во флагманском офисе состоится бизнес-семинар Владимира Якубы – "Тренды продаж – 2019–2020". Нужна регистрация.