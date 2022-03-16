Жителей столицы призвали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичей попросили пользоваться общественным транспортом для поездок по городу в вечерний час пик.

По данным департамента транспорта, в это время в столице ожидается 8 баллов. Движение будет затруднено в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Дорожную ситуацию осложнят строительные работы и мелкие аварии. Пересадка на городской транспорт позволит жителям столицы сэкономить время.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат и перекроют на участке внутренней стороны МКАД у пересечения с Алтуфьевским шоссе с 19 марта по 4 апреля 2022 года. Ограничение связано с проведением строительных работ.

