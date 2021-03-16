Летучие мыши могут проснуться раньше срока из-за теплой весны в Москве

Фото: depositphotos/KirsanovVal
Летучие мыши в нынешнем году могут проснуться раньше из-за теплой весны в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
На зиму летучие мыши прячутся в укромных местах, где впадают в спячку.
"Обычно рукокрылые просыпаются в мае. Но, по словам специалистов Мосприроды, если весна будет теплой, то их можно увидеть в апреле или даже в марте", – подчеркнули в ведомстве.
В Москве встречаются шесть видов летучих мышей, все они занесены в столичную Красную книгу – это двухцветный кожан, рыжая вечерница, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница и ночница Брандта.
По информации Мосприроды, рукокрылые занимают важное место в экологической цепи столицы, поскольку поедают вредных насекомых. При встрече с летучей мышью нельзя их пугать, кормить или брать на руки, рекомендуется вызвать специалистов. По возможности животных нужно доставить в Центр реабилитации рукокрылых, отмечают специалисты.
Если же летучая мышь укусила человека, то рану надо обработать антисептиком и посетить врача. Это необходимо, поскольку рукокрылые могут быть переносчиками ряда заболеваний.
Представитель международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс ранее заявила, что пандемию коронавируса могло спровоцировать большое скопление летучих мышей. По некоторым данным, увеличение популяции произошло на фоне масштабных климатических изменений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: