Летучие мыши могут проснуться раньше срока из-за теплой весны в Москве

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Летучие мыши в нынешнем году могут проснуться раньше из-за теплой весны в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

На зиму летучие мыши прячутся в укромных местах, где впадают в спячку.

"Обычно рукокрылые просыпаются в мае. Но, по словам специалистов Мосприроды, если весна будет теплой, то их можно увидеть в апреле или даже в марте", – подчеркнули в ведомстве.

В Москве встречаются шесть видов летучих мышей, все они занесены в столичную Красную книгу – это двухцветный кожан, рыжая вечерница, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница и ночница Брандта.

По информации Мосприроды, рукокрылые занимают важное место в экологической цепи столицы, поскольку поедают вредных насекомых. При встрече с летучей мышью нельзя их пугать, кормить или брать на руки, рекомендуется вызвать специалистов. По возможности животных нужно доставить в Центр реабилитации рукокрылых, отмечают специалисты.

Если же летучая мышь укусила человека, то рану надо обработать антисептиком и посетить врача. Это необходимо, поскольку рукокрылые могут быть переносчиками ряда заболеваний.

Представитель международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс ранее заявила, что пандемию коронавируса могло спровоцировать большое скопление летучих мышей. По некоторым данным, увеличение популяции произошло на фоне масштабных климатических изменений.

