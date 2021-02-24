Ученые заявили об угрозе пандемии от еще одного вируса "летучих мышей"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ученые из Коалиции за эпидемические готовности к инновациям (CEPI) предупреждают об опасности новой смертоносной пандемии, сообщает The Sun.

Согласно данным исследователей, фруктовые летучие мыши переносят чрезвычайно опасный вирус Nipah. Помимо них, вирус могут переносить и передавать свиньи, которые употребляют зараженные летучими мышами плоды.

Показатели смертности при заражении вирусом Nipah составляют от 40 до 75 процентов.

Из симптомов заболевания ученые выделяют судороги, рвоту и сильный отек мозга. Так же они отметили инкубационный период болезни, составляющий 45 дней, и высокую вероятность мутаций вируса.

ВОЗ внесла Nipah в список 16 приоритетных патогенов для исследований и разработок. В этот список также вошли COVID-19, лихорадка Эбола и лихорадка Крым-Конго.

Ранее вирусологи предупредили о новом вирусе, который может оказаться опаснее COVID-19. Предполагается, что им может стать новый штамм птичьего гриппа, которым заболели уже семеро работников астраханской фабрики.