Москвичи смогут позвонить в "Социальный патруль" по номеру 112

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы смогут позвонить по номеру 112 в "Социальный патруль" для помощи бездомным людям, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Звонки будут переадресованы в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Подключение ресурсов соцслужбы к единому номеру позволит вовремя прийти на помощь человеку, который попал в беду. Принцип одного окна сделает поддержку бездомным людям более доступной", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что оператор центра сможет предложить оказание помощи бездомному в организации. Если у человека отсутствует возможность самостоятельно добраться до центра, за ним приедет мобильная бригада "Социального патруля".

Уточняется, что мобильные бригады выезжают на вызовы круглосуточно.

Также в учреждении доступны и другие виды поддержки. В зависимости от ситуации Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки может, кроме ночлега, предоставить питание, оказать первую доврачебную помощь и выдать одежду.

Горожане могут позвонить в "Социальный патруль" и по телефонам +7 (499) 357-01-80 и +7 (495) 720-15-08.

В феврале прошлого года Центр имени Елизаветы Глинки появился в Москве. Его открыли по адресу улица Пятницкая, дом 18, строение 3.

Елизавета Глинка являлась общественным деятелем и правозащитником. В 2007 году она основала организацию для помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации. В частности, она помогала бездомным, инвалидам, неизлечимо больным, пенсионерам.