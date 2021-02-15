Москвичи пожертвовали более двух млн рублей через сервис на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пользователи благотворительного сервиса на mos.ru могут самостоятельно выбрать, какую программу поддержать, а также определить сумму, которую они готовы потратить на благотворительность.

"Москвичи жертвуют средства в помощь тяжелобольным детям, бездомным животным, на социальную реабилитацию людей с инвалидностью, гуманитарную помощь многодетным семьям, адресную помощь женщинам в трудной жизненной ситуации – всего в сервисе представлено 30 программ", – рассказали в администрации сервиса.

С момента начала работы сервиса жители столицы перечислили более 2 миллионов рублей в пользу программ фондов, которые там зарегистрированы.

"Жертвуя средства через благотворительный сервис, москвичи помогают проверенным надежным некоммерческим организациям с прозрачной отчетностью", – говорится в сообщении.

Благодаря пожертвованиям москвичей была оплачена реабилитация для одного из подопечных фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы".

Фонд "Мелодия жизни" направил средства на приобретение речевого процессора для восьмилетнего мальчика. Также поддержку получили фонд "Дом с маяком", фонд помощи бездомным животным "НИКА", фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" и другие.

В администрации сервиса рассказали, что жители столицы, которые сделали перевод, будут получать отчеты о реализации благотворительных программ ежеквартально. Кроме того, отчеты будут размещены в личном кабинете благотворительных организаций на сайте "Душевная Москва".

Благотворительный сервис на сайте mos.ru был запущен в октябре 2020 года. Делать пожертвования могут зарегистрированные на mos.ru физические лица. Для этого нужно войти в раздел "Мои платежи", после чего следует выбрать строку с наименованием платежа "Благотворительность". Затем следует выбрать организацию и указать сумму пожертвования. Перевод можно сделать только с помощью банковской карты.