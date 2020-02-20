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Общество

13:37

В Москве открыли центр имени Елизаветы Глинки

общество

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Центр имени Елизаветы Глинки появился в Москве. Его открыли по адресу: улица Пятницкая, дом 18, строение 3, передает Агентство "Москва".

В настоящее время начали работу два зала: исторический, рассказывающий об истории милосердия в России, и зал с личными вещами доктора Лизы.

Отмечается, что на базе центра имени Елизаветы Глинки будут обучать волонтеров.

"С одной стороны, это фонд, а с другой стороны, как отдельное юридическое лицо, будет музей. В той части, которую мы назвали Центр доброты, будет библиотека, люди и волонтеры будут собираться и проходить уроки, как можно помочь людям, которые не так обеспечены, как мы", – сообщил руководитель благотворительного фонда Глеб Глинка, выразив надежду, что дело доктора Лизы будет продолжено.

Елизавета Глинка являлась общественным деятелем и правозащитником. В 2007 году она основала организацию для помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации. В частности, она помогала бездомным, инвалидам, неизлечимо больным, пенсионерам.

Доктор Лиза погибла в результате авиакатастрофы 25 декабря 2016 года. Она летела самолетом, чтобы доставить гуманитарную помощь в Сирию.

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