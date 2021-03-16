В Восточном Дегунине отремонтируют спортивную школу № 76

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Спортивную школу № 76 в Восточном Дегунине полностью отремонтируют. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В здании планируется проведение отделочных и внешних ремонтных работ, а также замена электроснабжения. Проект уже согласован с Мосгосэкспертизой.
"Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта одноэтажного здания спортивной школы № 76 на Бескудниковском бульваре, построенного в 2008 году", – отметила руководитель организации Анна Яковлева.
В ходе ремонта в школе установят новые водосточные трубы и заменят систему электрообогрева. Специалисты отремонтируют фасад здания и установят на нем вентилируемую систему с утеплением.
Также планируется обновить крышу, восстановить отделку колонн, заменить покрытие цоколя и поставить новые окна.
Ранее сообщалось, что детский корпус ЦИТО будет реконструирован. В первую очередь к существующему трехэтажному зданию детского корпуса пристроят новый шестиэтажный корпус. Оба здания будут связаны друг с другом вестибюльно-входной группой.
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