Новоданиловскую набережную на юге Москвы отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Капитальный ремонт ждет Новоданиловскую набережную. В Мосгосэкспертизе уже утвердили проектную документацию.
Согласно проекту, будет обновлено чугунное перильное ограждение и заменены поврежденные элементы. Облицовочные гранитные плиты будут приведены в порядок. Специалисты обновят цементно-песчаную расшивку гранитной облицовки набережной, выполнят гидроизоляцию со стороны тротуара и восстановят бетон в зоне водовыпусков.
"Будут дополнительно устроены фильтры дренажа из щебня и песка. Кроме того, проведут восстановление бетонных конструкций и плит покрытия Тульского схода, заменят поврежденные гранитные плиты", – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Во время ремонтных работ ограничивать движение транспорта по набережной не планируют, тротуары будут доступны для пешеходов. По существующим и временным пешеходным переходам можно будет перейти проезжую часть. Работы будут вестись около пяти месяцев, на это время планируют установить временные дорожные знаки и нанести временную дорожную разметку.
В ближайшие несколько лет в столице планируется благоустроить 20 набережных Москвы-реки. В 2021 году приведут в порядок набережные острова Балчуг: Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую, а также расположенные рядом с ними Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки и Садовническую улицу.
Ранее сообщалось, что Щелковский путепровод в столичном районе Преображенское будет капитально отремонтирован. В проект входит окраска элементов пролетных строений и опор, ремонт стойки лестничного схода и переходных плит тротуаров на подходах, перильного ограждения и карнизов.
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