Детский корпус московской клиники ЦИТО реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский корпус Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Николая Приорова (ЦИТО) будет реконструирован. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

В первую очередь к существующему трехэтажному зданию детского корпуса пристроят новый, шестиэтажный корпус. Оба здания будут связаны друг с другом вестибюльно-входной группой.

"Пристраиваемая часть близка по стилистике к больничному комплексу. Для создания визуального эффекта, уменьшающего ее высоту и дающего пристройке ощущение легкости, решено использовать в облицовке пятого и шестого этажей фасадные элементы с большим количеством отражающего стекла, а в нижней – фибробетонные панели различных геометрических форм и цветов", – рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Общая площадь объекта после реконструкции составит около 14,9 тысячи квадратных метров.

В новом корпусе будут расположены детская травматология, детская ортопедия и другие педиатрические отделения.

Ранее в столице после реконструкции открылись две детские поликлиники. В зданиях провели ремонт фасадов и внутренних помещений, установили новые лифты, заменили двери и окна, а в кабинетах установили новое оборудование.