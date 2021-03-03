Детский корпус московской клиники ЦИТО реконструируют

13:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Детский корпус Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Николая Приорова (ЦИТО) будет реконструирован. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
В первую очередь к существующему трехэтажному зданию детского корпуса пристроят новый, шестиэтажный корпус. Оба здания будут связаны друг с другом вестибюльно-входной группой.
"Пристраиваемая часть близка по стилистике к больничному комплексу. Для создания визуального эффекта, уменьшающего ее высоту и дающего пристройке ощущение легкости, решено использовать в облицовке пятого и шестого этажей фасадные элементы с большим количеством отражающего стекла, а в нижней – фибробетонные панели различных геометрических форм и цветов", – рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.
Общая площадь объекта после реконструкции составит около 14,9 тысячи квадратных метров.
В новом корпусе будут расположены детская травматология, детская ортопедия и другие педиатрические отделения.
Ранее в столице после реконструкции открылись две детские поликлиники. В зданиях провели ремонт фасадов и внутренних помещений, установили новые лифты, заменили двери и окна, а в кабинетах установили новое оборудование.
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