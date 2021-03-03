Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

13:52

Детский корпус московской клиники ЦИТО реконструируют

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский корпус Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Николая Приорова (ЦИТО) будет реконструирован. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

В первую очередь к существующему трехэтажному зданию детского корпуса пристроят новый, шестиэтажный корпус. Оба здания будут связаны друг с другом вестибюльно-входной группой.

"Пристраиваемая часть близка по стилистике к больничному комплексу. Для создания визуального эффекта, уменьшающего ее высоту и дающего пристройке ощущение легкости, решено использовать в облицовке пятого и шестого этажей фасадные элементы с большим количеством отражающего стекла, а в нижней – фибробетонные панели различных геометрических форм и цветов", – рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Общая площадь объекта после реконструкции составит около 14,9 тысячи квадратных метров.

В новом корпусе будут расположены детская травматология, детская ортопедия и другие педиатрические отделения.

Ранее в столице после реконструкции открылись две детские поликлиники. В зданиях провели ремонт фасадов и внутренних помещений, установили новые лифты, заменили двери и окна, а в кабинетах установили новое оборудование.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать