Реконструкция столичного театра "Сатирикон" завершится в следующем году

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Реконструкцию театра "Сатирикон" завершат в следующем году, рассказали Агентству "Москва" представители Мосгорстройнадзора.
"Объект возводится на улице Шереметьевской, владении 8 (СВАО, Марьина роща), за счет инвестора. Строительство планируется завершить в 2021 году", – заявили в пресс-службе.
У здания будет новый фасад, а также расширится зрительная часть.
Благодаря реконструкции сделают пристройку, которая будет состоять из зала для шоу-программ и малого театрального зала. Кроме того, предусмотрят административно-выставочную зону.
Запланировано возведение комплекса апартаментов и подземной автостоянки. Сейчас сооружается надземная часть строений.
Ранее сообщалось, что Театр имени Маяковского и Пушкинский театр могут отреставрировать до 2022 года.