Эксперты узнали, сколько такси возят москвичей без разрешений

Треть такси в Москве возят пассажиров без разрешений

В Москве зафиксировано не менее трети такси, осуществляющих перевозки без специальной лицензии. В исследовании рассматривались только те сервисы, которые работают без поддержки популярных агрегаторов. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Ранее в СМИ выяснили, что хуже всего ситуация обстоит в сервисе "Максим". Водители, которые с ним сотрудничают, не имеют лицензии в 80 процентах случаев.

В ходе рейда журналисты телеканала Москва 24 попытались выяснить, насколько вероятна встреча с нелегальным перевозчиком. Первый встреченный водитель Роман Самохин предоставил абсолютно легальные документы, но полиция инициировала проверку из-за дубинки, которую мужчина возил с собой. Таксист заявил, что взял оружие с собой потому, что периодически встречается с буйными клиентами.

Пассажиры чаще всего опасаются не только потенциально опасных водителей, но и тех, кто не знает город или русский язык. Кроме того, отдельные водители не утруждают себя оформлением лицензии.

Один из водителей, найденных во время рейда, утверждал, что его вчерашняя путевка объясняется тем, что и выехал он на работу накануне. При этом по действующим правилам водители не могут работать дольше 10 часов – если выяснится, что мужчина нарушил запрет, у него могут отозвать лицензию.

Московские общественники также провели централизованную проверку. По словам Андрея Кудинова, председателя профсоюза водителей такси "Возрождение", они проверили 10 машин.

"50 процентов у нас получилось. Из 10 вызванных машин 5 у нас получилось без разрешений, и мы прямо их до отдела полиции – конечную точку указывали и там писали заявление", – заявил общественный деятель.

Судить о реальных объемах деятельности нелегальных перевозчиков невозможно, поскольку точных данных нет.

"Агрегаторы себя перевозчиками не считают, поэтому они себя называют IT-компаниями, которые оказывают только лишь информационные услуги. Поэтому сейчас это законом не урегулировано, и они разрешения на эту деятельность требовать не обязаны, а потому они могут даже и не знать, кто у них является относительно легальным, а кто разрешения не имеет и кого можно назвать нелегалом", – заявил автоэксперт Сергей Радько.

На данный момент в России для оформления лицензии водителя необходим стаж в три года, автомобиль желтого цвета. Разрешение оформляется как удаленно, через портал Госуслуг, так и в Дептрансе. Эксперты отмечают, что необходимо создать единую платформу контроля над водителями.

"Если бы был один агрегатор, то, сверяясь с реестрами ТС, можно было исключить возможность, чтобы нелегал подключился к системе. Но поскольку агрегаторов много, единой базы нет", – заявил зампред комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайр Блудян.

При этом существует идея приравнять водителей такси к водителям автобусов. Данная мера, как считают специалисты, позволит повысить уровень ответственности для перевозчиков.

