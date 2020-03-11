В Москве выявили пятерых таксистов, контактировавших с заболевшими коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в обсервационные центры поместили пятерых водителей такси, контактировавших с больными коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

В штабе уточнили, что некоторые из таксистов находятся под наблюдением вместе с семьями. У всех взяты пробы для проведения анализов и составлены карты контактов. Симптомы заболевания пока отсутствуют.

"При каждом новом подтвержденном случае коронавирусной инфекции в Москве специалисты устанавливают ближайшие контакты заболевших в максимально сжатые сроки", – отмечается в сообщении.

В это число входят родственники, друзья, пассажиры рейсов, которыми прилетели заболевшие. Всех летевших одним рейсом с заболевшим призывают минимизировать контакты с близкими, не выходить из дома и позвонить в скорую помощь.

На сегодняшний день в Москве подтверждено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.

Москва вводит ограничения на массовые мероприятия больше 5 тыс человек

5 марта мэр ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек.