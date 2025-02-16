Более 50 семей отпраздновали новоселье в квартирах по реновации на улице Кедрова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 50 семей уже переехали в новостройку, возведенную на улице Кедрова по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Поэтапное переселение в новостройку на улицу Кедрова началось в декабре прошлого года. Сейчас уже 57 семей отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

При этом более 75% из всех новоселов обратились за помощью города при переезде. Благодаря сервису "Помощь при переезде" они смогли бесплатно заказать грузчиков и грузовой автомобиль. Специалисты помогли им разобрать и упаковать вещи, а затем перевезли их в новые квартиры.

В общей сложности в Академическом районе по программе реновации должны расселить 19 домов. Таким образом на новые квартиры будут претендовать более 4 тысяч москвичей.

Кроме того, новостройка по программе реновации появится в Тимирязевском районе на севере столицы. Общая площадь объекта превысит 18 тысяч квадратных метров. Предполагается, что в доме будет 184 квартиры, каждая из которых получит улучшенную отделку.