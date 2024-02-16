Сказкотерапия откроется в зоне отдыха "Терлецкая дубрава" 17 февраля

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Проект Перовского парка "По дороге со сказкой" будет проходить в зоне отдыха "Терлецкая дубрава" с 17 февраля. Его разработали специально к Году семьи. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В парке юные гости смогут познакомиться с произведениями детских писателей и узнают, что такое фольклор. Послушать сказку в выразительном прочтении педагога смогут как совсем маленькие дети, так и старшие дошкольники. Для каждого возраста ребенка будет подбираться соответствующее произведение.

Чтение сказок помогает развить у детей фантазию и образное мышление, а завуалированные советы в детских книгах зачастую намного эффективнее влияют на ребенка, чем прямые наставления взрослых.

Отмечается, что занятия в парке будут включать в себя элементы сказкотерапии – метода психологии, при котором сказки используются для решения задач в области воспитания, коррекции поведения и образования, а также для психологической помощи.

Первое занятие проекта пройдет 17 февраля в 11:00 в лектории на главной площади парка, вход свободный. Затем мероприятия будут проходить раз в две недели. За предстоящими анонсами можно следить на сайте и страницах парка в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в 30 центрах госуслуг открылась выставка "Литературная семья", которая посвящена Году семьи и стала частью проекта "Москва – с заботой об истории".

Гости выставки смогут узнать о влиянии русской литературы на мировое культурное наследие, о вкладе в него российских писателей, а также об отношениях внутри творческих семей и как они помогали выбрать профессии для детей.